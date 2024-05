Jak zadbać o naszą skórę latem? Na co zwrócić uwagę, by w porę wykryć czerniaka?

Kiedy się nie opalać?

Pierwsze słoneczne dni to dobra okazja, by przypomnieć sobie, że w przypadku tej choroby mamy możliwość naprawdę prostej samokontroli.

Na ryzyko rozwoju czerniaka wpływ ma przede wszystkim niewidzialne promieniowanie ultrafioletowe (UV), na które jesteśmy narażeni w kontakcie ze słońcem. Zdrowa kąpiel słoneczna dostarcza organizmowi witaminy D i wzmacnia odporność. W okresie letnim wystarczy jednak, by trwała 10-15 minut. Jej wydłużanie nie pomaga w powstawaniu większej ilości witaminy, może za to prowadzić do oparzeń i uszkadzania komórek skóry, a w konsekwencji także rozwoju nowotworu.