Coraz więcej Małopolskich Linii Dowozowych w aglomeracji krakowskiej. W ciągu roku przewiozły 2 mln pasażerów

W Myślenicach podczas konferencji prasowej wicemarszałek Łukasz Smółka, radny województwa Robert Bylica i burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka przedstawiali działalność i rozwój Małopolskich Linii Dowozowych funkcjonujących w aglomeracji krakowskiej. Podczas wydarzenia na dworcu w Myślenicach Krystian Zieliński, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej i Transportu UMWM oraz Peter Jančovič. pełnomocnik Zarządu Koleje Małopolskie zaprezentowali nowy autobus hybrydowy Małopolskich Kolei Dowozowych.

- Stawiamy na rozwój zintegrowanego transportu zbiorowego i cieszę, że w Myślenicach możemy zaprezentować nowy autobus Małopolskich Linii Dowozowych. Obecnie z Myślenic można dojechać naszymi autobusami do Krakowa, Wieliczki, Mszany. To efekt dobrej współpracy Samorządu Województwa Małopolskiego z gminą Myślenice. Wsłuchujemy się też w głosy mieszkańców i motywuje nas to do działania. Ważna jest też współpraca z prywatnymi przewoźnikami - bez nich nie mógłby być realizowany transport na najwyższym poziomie. Mieszkańcy Myślenic mogą też korzystać z biletu zintegrowanego i swobodnie podróżować po całej Małopolsce. Mam też dobrą informację dla uczniów, ponieważ od pierwszego dnia ferii mogą za złotówkę jeździć po naszym regionie - mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.