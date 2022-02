Część darów zebranych w Starym Sączu trafiła do Muszyny, wieczorem ma tam dotrzeć 400 uchodźców z Ukrainy. "Jesteśmy na to przygotowani" Joanna Mrozek

Wolontariusze i strażacy w magazynie w Starym Sączu przepakowywali zebrane środki czystości i środki higieny osobistej do busa, który zawiózł je do Muszyny. Ma tam dziś dojechać 400 uchodźców z Ukrainy Damiana Radziak Zobacz galerię (24 zdjęcia)

Na terenie gminy i miasta Stary Sącz od piątku oraz całą sobotę trwała zbiórka produktów pierwszej potrzeby, która przerosła najśmielsze oczekiwania. W niedzielę zorganizowano pierwszy transport produktów, który trafił do Muszyny. To odzew na prośbę burmistrza Jana Golby, który poprosił o środki sanitarne dla 400 osób z Ukrainy, które jeszcze wieczorem mają dojechać pociągiem do uzdrowiska.