Czy koszyk może stać w sklepowej kolejce? Klienci szukają prawnych rozwiązań

- Byłem świadkiem sytuacji, w której pani zostawiła w kolejce koszyk i powiedziała, że idzie jeszcze coś dokupić. Po tym jak odeszła, stojący za nią mężczyzna koszyk odsunął z kolejki. Gdy po chwili wróciła, usłyszała od niego: "Człowiek stoi w kolejce, a nie koszyk". Większość osób w kolejce ujęło się za tą panią, byli jednak i tacy, którzy przyznawali rację mężczyźnie. Takie sytuacje powodują konflikty społeczne - komentuje jeden z klientów dyskontu w Krakowie.

Wielu z nas było zapewne w sklepach świadkami sytuacji, że ktoś zostawia koszyk w kolejce i jeszcze po coś biegnie, albo "zaklepuje" kolejkę u osoby stojącej za nią.

Czy są na to jakieś unormowania prawne? - Takie dylematy to codzienność wielu osób. Niemniej, nie każdy zakres naszej codzienności reguluje prawo. Tak jest też w tym przypadku, gdzie punktem odniesienia jest raczej niepisany kodeks odruchów opartych na empatii i wzajemnej życzliwości, a nie paragraf w regulaminie. Zatem to, czy można tak robić i czy należy, zawsze sprowadza się do konkretnej sytuacji i subiektywnej decyzji danego człowieka - wyjaśnia Agata Charuba-Chadryś z Departamentu Komunikacji Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.