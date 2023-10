Dawid Kubacki na planie teledysku z utworem "Wróć". Jego żona Marta: My już wróciliśmy na zawsze WIDEO

- Moje życie jest pełne momentów, o których nie śmiałem marzyć, a do których lubię WRACAĆ. Dziś wracam do Was z projektem, w ramach którego powstał wyjątkowy utwór Baranovski & Wodecki – ogłosił w mediach społecznościowych Dawid Kubacki. Skoczek narciarski z Podhala bierze udział w kampanii marketingowej promującej usługę płatniczą jednego z banków, który zaprosił do współpracy artystę Wojtka Baranowskiego i producenta Łukasza Dowgiałło, a także kilku znanych influencerów.