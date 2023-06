Do kupienia od banku dobry adres w samym sercu Zakopanego. Pekao oferuje działkę i budynek

Jak opisuje w ofercie bank, do kupienia w stolicy Tatr jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem usługowo-biurowym przy ul. Krupówki 19. Działka ma powierzchnię 776 metrów kw., jest o dość regularnym kształcie, zbliżonym do kwadratu. Natomiast jeśli chodzi o budynek, to jego powierzchnia całkowita wynosi łącznie 1 470,20 mkw., w tym powierzchnia piwnic - 317,15 mkw.

Budynek, posadowiony w południowej części działki, składa się z jednej kondygnacji podziemnej oraz czterech nadziemnych. W piwnicy znajdują się pomieszczenia magazynowe oraz techniczne i socjalne. Parter stanowi przestrzeń usługową. Na pierwszym i drugim piętrze znajdują się powierzchnie biurowe. Budynek mieści też pokoje gościnne - na drugim i trzecim piętrze.