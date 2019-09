Dodatkowe 36 mln złotych dla małopolskich szpitali

Teraz będzie to powiększenie całorocznej puli o 36 mln zł. Szpitale I poziomu mogą liczyć na 4-proc. wzrost ryczałtu, szpitale II poziomu – na 3 proc. Dodatkowe pieniądze mogą być przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów podwyżek dla wszystkich grup zawodowych, z którymi zawarte zostały porozumienia płacowe, a także na wzrost kosztów wynikający ze zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne.

Obecnie łączna kwota umów małopolskich szpitali zakwalifikowanych do I i II poziomu stanowi równowartość 1,9 mld zł. Pierwsze podniesienie tegorocznego ryczałtu dla tych placówek zostało zrealizowane w kwietniu - o kwotę 63,7 mln zł. Drugie przeliczenie wartości ryczałtu zostało zrealizowane w lipcu, dzięki czemu szpitale dostały dodatkowe 25,8 mln zł.

A to oznacza, że dodatkowe pieniądze nie poprawią dostępu do świadczeń medycznych, tylko ratują szpitale będące w trudnej sytuacji finansowej. Na problem uwagę zwracała ostatnio Najwyższa Izba Kontroli, która sprawdzała, jak funkcjonuje wprowadzona w 2017 roku sieć szpitali. Miała ona poprawić dostęp do świadczeń medycznych i uzdrowić finanse placówek służby zdrowia. Okazało się, że w 22 z 23 kontrolowanych przez NIK jest gorzej niż było zanim wprowadzono sieć.

Wczoraj dyrektorzy małopolskich szpitali usłyszeli, że poziom przyszłorocznych ryczałtów nie będzie niższy niż tegoroczny, na poziomie po trzykrotnym zwiększeniu puli na leczenie szpitalne.