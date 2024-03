Kto może ubiegać się o świadczenie z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych? Najwyższa rekompensata dla pacjenta wynosi 200 tys. zł

Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta mówi nam, że: - Do dnia 5 marca br. złożono 205 wniosków, z czego 11 wniosków dotyczy pacjentów z woj. małopolskiego. Z drugiej strony zarejestrowaliśmy 13 wniosków dotyczących podmiotów leczniczych zlokalizowanych w woj. małopolskim. Obecnie nie zostały wypłacone żadne świadczenia z uwagi na brak aktu prawnego - tłumaczy.

Jak wcześniej informował PAP, do połowy stycznia br. wniosków było ok. 90 mniej. Ponad 50 proc. spraw dotyczyło uszczerbku na zdrowiu, kolejne 24. proc. zgonu pacjenta, a 20 proc. zakażenia szpitalnego. Najwięcej wniosków złożyli mieszkańcy województwa mazowieckiego, dolnośląskiego i śląskiego.

‒ Powstanie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych to bardzo oczekiwany przez pacjentów krok, który znacząco ułatwi dochodzenie roszczeń związanych z leczeniem. Zapewni wsparcie finansowe znacznie szerszej grupie osób, niż było to możliwe wcześniej, a wszystko to będzie odbywać się w sposób prosty i przyjazny – wyjaśniał pod koniec lutego br. Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.