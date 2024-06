Dr Irena Eris Żeglarskie Mistrzostwa Polski Kobiet – olimpijka z Tokio najlepsza

W sobotę zawodniczki ścigały się od samego rana do późnego popołudnia. Co prawda średnia wiatru ze wszystkich 14 wyścigów wynosi 13.5 węzła, to jednak sopocki akwen płatał figle. Na trasie szkwały wiatru osiągały nawet 25węzłów, a zawodniczki musiały radzić sobie także ze sporą falą i dużymi zmianami wiatru. Prognozy wiatrowe na niedzielne ściganie nie były optymistyczne i niestety się sprawdziły. Deszcz, zachmurzenie i brak wiatru spowodowały brak możliwości przeprowadzenia wyścigów.

Najszybciej żeglowały zawodniczki Yacht Klubu Polski Szczecin. Pod nieobecność Agnieszki Skrzypulec, która niedawno została mamą, dowództwo załogi przejęła inna olimpijka z Tokio Magdalena Kwaśna. Reprezentantki szczecińskiego klubu rozpoczęły od mocnego uderzenia – żeglowały bardzo równo i zanotowały trzy wygrane wyścigi.