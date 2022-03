e-PIT nie dla wszystkich? Uwaga na pułapki w rozliczaniu się z fiskusem. Na co uważać przy składaniu PIT za 2021? Mikołaj Wójtowicz

e-PIT nie zaczytuje z PIT-11 danych o dochodach osiąganych z pracy za granicą 123rf

E-PIT jest ułatwieniem dla osób, które nie mają skomplikowanej sytuacji, np. są zatrudnieni przez jednego pracodawcę. To duże uproszczenie, które pozwala na zaoszczędzenie czasu, który musielibyśmy przeznaczyć na wykonywanie skomplikowanych obliczeń. Jaka się okazuje, czasami jednak warto zweryfikować to, co system sam obliczył oraz dokumenty, na podstawie których powstała deklaracja. System e-Pit posiada luki, a płatnicy - wystawiając PIT-11 - również popełniają błędy. Sprawdź, na co szczególnie zwrócić uwagę, nim klikniesz „zatwierdź” i wyślesz rozliczenie do fiskusa.