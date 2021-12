Emeryt z Wadowic chce kasacji wyroku za podawanie się za Żołnierza Wyklętego. Pieniędzy nie odda [WIDEO] Bogumił Storch

Ukarano go, bo twierdził, że w latach 50-tych ub. wieku był członkiem organizacji niepodległościowej Polska Walcząca i za to siedział w więzieniu a nie za napad na konwojentkę w Stryszowie i nielegalne posiadanie broni. 83 - letni Stanisław Matuszyk z Wadowic, skazany prawomocnym wyrokiem na rok więzienia w zawieszeniu na rok i konieczność naprawienia szkody w kwocie 354 tys zł, do winy nadal się nie przyznaje. Co więcej, powiedział "Gazecie Krakowskiej", że będzie domagał się kasacji wyroku przed Sądem Najwyższym. Tłumaczy się teraz, że dowody na jego niewinność przepadły m.in.... w Jeziorze Mucharskim. Majątku, mimo sądowego wyroku, oddać nie zamierza. - Wszystko już i tak przepisałem na wnuczkę - mówi.