Fake newsy, kłamstwa i putinowska propaganda. Pomogliśmy usunąć jeden kanał rosyjskich trolli z Youtube. Ale jest ich coraz więcej

To jest jeden z takich przykładów z dzisiaj. Ten akurat po rosyjsku, ale są też po polsku, angielsku. Zawiera nieprawdziwe informacje o ataku armii polskiej na Ukrainę i Rosję - napisał do nas pan Adam, podsyłając link do jednego z takich filmików.

UWAGA! Fake News!

Według agencji prasowych do Pawłogradu we wschodnim obwodzie dniepropietrowskim przybyły dwa bataliony polskiego wojska z determinacją, by iść na front w Donbasie. To bataliony sił specjalnych po sto czterdzieści ludzi i dwieście. To pokolenie imigrantów z dawnej Rzeczypospolitej, karaluchów w 1939 roku tchórzliwie uciekła do sąsiednich krajów. W tym w ZSRR! Gdzie sowiecki chleb był przez nich spożywany z apetytem".

To oczywiście kłamstwa. Żadna agencja prasowa na świecie nie podała nigdy takiej wiadomości, polskie wojsko nie walczy w Donbasie, a ZSRR zaatakował Polskę w 1939 roku i na pewno nie po to, by częstować naszych żołnierzy chlebem.