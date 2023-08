Firma energetyczna ostrzega nieuczciwych użytkowników fotowoltaiki: będą masowe kontrole. Sprawdzą trzy rzeczy

Kontrole mikroinstalacji fotowoltaicznych

Tauron Dystrybucja poinformowała na swojej stronie, że wykryto spore nadużycia u właścicieli fotowoltaiki. Do firmy w ostatnim czasie spłynęła lawina skarg od osób, które narzekały na nieprawidłowe działanie paneli słonecznych. Za taki stan rzeczy może odpowiadać przeciążenie instalacji lub... sąsiad. W jaki sposób? Dostawca energii tłumaczy, że odwrócenie przepływu energii zwłaszcza w słoneczne dni powiązane powiązane z brakiem autokonsumpcji po stronie wytwórcy, skutkuje problemami napięciowymi, które wpływają na znaczny wzrost reklamacji klientów. Taka sytuacja generuje problemy z napięciem, co z kolei powodowało wyłączanie się ich falownika. Taki stan rzeczy skłonił spółkę energetyczną do rozpoczęcia kontroli.

Tauron reaguje na skargi klientów i zapowiedział wzmożone kontrole instalacji fotowoltaicznych. Okazuje się, że niektórzy klienci zmieniają ustawienia trybu pracy falownika, aby móc generować więcej energii. 123RF/nateemee