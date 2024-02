Gdzie się leczyć 2024 w Krakowie i Małopolsce. Gdzie szukać pomocy medycznej wieczorami i nocą oraz w weekendy i święta? OPRAC.: Marek Długopolski

W razie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia pomocy udzielają izby przyjęć lub Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR). W Małopolsce działa 21 szpitalnych oddziałów ratunkowych i 10 izb przyjęć. 2123rf

Podpowiadamy, gdzie szukać pomocy lekarzy poza godzinami pracy przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. W razie nagłej choroby wieczorem, w nocy oraz w weekendy i święta pomocy medycznej udzielają punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. To świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 8 oraz przez całą dobę w weekendy i święta. W razie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia pomocy udzielają izby przyjęć lub Szpitalne Oddziały Ratunkowe.