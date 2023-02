Igrzyska Europejskie 2023. Prezes Marcin Nowak: Ceremonie na stadionie Wisły mają być pokazem na światowym poziomie

To będą uroczystości o charakterze podniosłym, trochę artystycznym – tłumaczy Nowak. - Po części otwarcie będzie mieć charakter oficjalny zgodnie z kanonem olimpijskim, czyli z przemarszem 48 zgłoszonych reprezentacji z Europy, z zapaleniem ognia, przy czym w tym przypadku nie ognia olimpijskiego, ale światła pokoju, który już niebawem do Polski przywędruje z Rzymu. Chcemy, by było to wydarzenie bez precedensu, pokazujące, że sport potrafi jednoczyć ludzi, a zarazem zamierzamy w trakcie ceremonii przemycić najważniejsze wartości dla regionu, dla państwa, czyli pokazać trochę tradycji, trochę kultury, tego, w co wierzymy, tego, z czym się identyfikujemy. Mam nadzieję, że będzie to wielki pokaz naszej polskości, tego, z czego jesteśmy najbardziej dumni.