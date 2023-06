Igrzyska w Krynicy. Drugi dzień rywalizacji w taekwondo. Polak z szansą na medal

Igrzyska Europejskie 2023. Sobota podobnie jak piątek upłynęły w Krynicy-Zdroju pod znakiem rywalizacji w taekwondo. Miejscem zawodów, które rozpoczęły się o godz. 9 była hala widowiskowo-sportowa MOSiR. Ogółem w rywalizacji weźmie udział 256 sportowców, a zawody w tej dyscyplinie potrwają do poniedziałku 26 czerwca.

Przypomnijmy, że dzień wcześniej w krynickiej hali złote medale powędrowały do Chorwatki Leny Stojković (do 46 kg, pokonała Włoszkę Sofię Zampetti), Hiszpana Hugo Arillo Vasqueza (do 54 kg, pokonał Azera Sayyada Dadaszowa), Hiszpanki Adriany Cerezo Iglesias (do 49 kg, lepsza od Turczynki Merve Dincel) oraz do ich rodaka Adriana Vicente Yunty (do 58 kg, lepszy od Irlandczyka Jacka Woolleya). Polacy wypadli blado. Do fazy ćwierćfinałów awansowała tylko jedna przedstawicielka naszego kraju – Nikola Krajewska, której przeciwniczką była Izraelka Abiszag Semberg – ta wcześniej pokonała 2:0 Naiarę Linan Pardo z Andory. Niestety dla nas, nasza reprezentantka nie miała zbyt wiele do powiedzenia w starciu z Semberg, której uległa 0:2.

Repasaże nie dały krążka Polakowi W sobotę w repasażach walczył Sebastian Uścimiuk. Jako że w ćwierćfinale nasz zawodnik przegrał z finalistą Dennisem Barettą otrzymał kolejną szansę, ale ostatecznie nie zdołał jej wykorzystać.

By zdobyć brąz trzeba było dwóch wygranych, ale Uścimiuk przegrał swoją pierwszą walkę z Albańczykiem Juirdo Canim i zaprzepaścił medalową szansę. Polak „obudził” się w drugiej rundzie, którą wygrał bardzo pewnie, ale to było za mało na albańskiego przeciwnika, który w decydującej rundzie popełnił mniej błędów i mógł cieszyć się z triumfu. Nie na długo jednak, bo w walce o brązowy medal igrzysk Cani nie sprostał Francuzowi Souleymanowi Alaphilippe’owi notując przegraną 0:2. Oto medaliści z soboty Brązowe medale kolejno powędrowały do Chorwatki Kristiny Tomić (kat. do 57 kg; lepsza od Greczynki Faidry Kalteki 2:0), Węgierki Lucy Marty Patafkalvy (kat. do 53 kg; wygrana z reprezentantką Izraela Bianą Lager 2:0), wspomnianego już Francuza Souleymana Alaphilippe’a (kat. do 63 kg), Duńczyka Otto Herlev Joergensena (2:1 pokonał Theo Luciena w kat. do 68 kg), Czeszki Dominiki Hronovej (wygrana z Niemką Elą Aydin 2:0 w kat. do 53 kg), Turczyynki Hatice Kubry Ilgun (2:0 z Hiszpanką Arlet Ortiz Benito w kat. do 57 kg). Dwa ostatnie brązowe medale sobotniego wieczoru zawisły na szyjach Greka Konstantinosa Chamaldisa, który pokonał Chorwata Leona Glasnovicia 2:1 w kat. do 68 kg i Hiszpana Joaan Jorquery Cali, który w rywalizacji do 63 kg okazał się lepszy od Serba Novaka Stanicia 2:1.

Złotych medalistów było czworo, a zostali nimi:

Chorwatka Ivana Duvancić po pokonaniu Hiszpanki Almy Mari Perez Parrado 2:0 w kat. do 53 kg; Włoch Dennis Baretta po pokonaniu Chorwata Lovre Brecicia 2:0 w kat. do 63 kg; Brytyjka Jade Louise Jones po pokonaniu Węgierki Luany Marton 2:0 w kat. do 57 kg Hiszpan Javier Perez Polo, który okazał się lepszy od Brytyjczyka Bradly’ego Johna Sindena (wycofał się z rywalizacji). Rywalizacja w systemie pucharowym W trakcie Igrzysk Europejskich zawody w taekwondo będą rozgrywane systemem pucharowym w ośmiu kategoriach wagowych żeńskich i męskich. System ten przewiduje dwa medale brązowe, które otrzymają obaj zawodnicy pokonani na etapie półfinałów. Co istotne, walka będzie toczyć się nie tylko o medale Igrzysk Europejskich. W trakcie turnieju będzie można bowiem zdobyć poczwórną (najwyższą) liczbę punktów do rankingu. Na jego podstawie zostaną wyłonieni uczestnicy Igrzysk Olimpijskich 2024. W Małopolsce można więc można postawić duży krok w kierunku spełnienia marzeń o Paryżu.

Rywalizację zawodników taekwondo można obserwować do poniedziałku 26 czerwca. Co wiemy o taekwondo? Jest to sztuka walki wywodząca się z Korei. Jak informuje oficjalna strona internetowa Igrzysk Europejskich, taekwondo zostało stworzone do celów militarnych, ale w drugiej połowie XX wieku zyskało światową popularność. Od 2021 roku jest oficjalnie w programie Igrzysk Olimpijskich. To niezwykle widowiskowa dyscyplina sportu - jest kombinacją wielu innych sztuk walki, a także odważnego podejścia do… biomechaniki i fizyki newtonowskiej. Kto miał wpływ na powstanie i rozwój tej dyscypliny? To urodzony w 1918 roku Koreańczyk Choi Hong-hi, który jako nastolatek trenował sztuki walki. Przebywał w Japonii gdy wybuchła II Wojna Światowa. Wcielono go do armii i wysłano na placówkę do Korei, a po zakończeniu wojny zorganizował ruch niepodległościowy, za co na siedem lat trafił do więzienia. Dla zabicia nudy trenował w celi sztuki walki. W latach 50. XX wieku zintensyfikował studia nad nową dyscypliną. Powołał sztab ekspertów, który wsparł go w tych pracach. Efektem było powstanie teorii mocy, która składa się z sześciu punktów – siły reakcji, koncentracji, równowagi, kontroli oddechu, szybkości i masy.

