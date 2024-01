IKEA wycofuje z rynku ładowarkę USB ze względu na ryzyko oparzeń i porażenia prądem

KOMUNIKAT IKEA

Bezpieczeństwo jest dla IKEA najwyższym priorytetem, dlatego też wycofujemy z rynku ładowarkę USB ÅSKSTORM 40 W w kolorze ciemnoszarym ze względu na ryzyko oparzeń i porażenia prądem powstające w wyniku zużycia kabla zasilania.

IKEA opracowuje swoje produkty zgodnie z rygorystycznym programem oceny ryzyka i testów bezpieczeństwa, aby mieć całkowitą pewność, że oferowane produkty są zgodne z przepisami i normami obowiązującymi we wszystkich krajach, gdzie prowadzona jest ich sprzedaż. Dowiedzieliśmy się jednak, że mimo to kabel zasilania ładowarki USB ÅSKSTORM 40 W w kolorze ciemnoszarym może po dłuższym okresie użytkowania uleć uszkodzeniu lub przerwaniu w wyniku owijania go wokół ładowarki lub zginania. Uszkodzony kabel naraża użytkowników na oparzenia i porażenie prądem. Z tego powodu wycofujemy ładowarkę USB ÅSKSTORM 40 W w kolorze ciemnoszarym z rynku.