Jak 20 lat temu Kraków wchodził do Unii Europejskiej. Wielkie widowisko na Rynku Głównym Piotr Rąpalski

W nocy z 30 kwietnia na 1 maja 2004 w Krakowie odbyło się wielkie widowisko na płycie Rynku Głównego. Tłumy krakowian oglądały przedstawienie pokazujące w skrócie historię Polski i miasta. A po północy rozpoczęła się wielka feta. Adam Wojnar Zobacz galerię (26 zdjęć)

Odkopaliśmy zdjęcia z 2004 roku, z nocy 30 kwietnia na 1 maja, kiedy Kraków wchodził do Unii Europejskiej. Cóż to było za widowisko na płycie Rynku Głównego. Oglądały je tłumy! Z flagami Polski i Unii Europejskiej. Tyle się zmieniło w mieście przez te 20 lat. Warto wspomnieć jak świętowaliśmy wejście do UE 20 i 10 lat temu.