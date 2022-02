Jaką decyzję podejmie RPP? Co czeka kredytobiorców? Poznaj możliwe scenariusze, od których będą zależały raty kredytów

- Podwyżka stóp procentowych w lutym jest niemal pewna. Tylko nieliczni wspominają, że po wprowadzeniu tarczy antyinflacyjnej Rada Polityki Pieniężnej powinna w lutym wstrzymać się od podejmowania decyzji o podwyżce. Są to jednak tylko pojedyncze głosy. Większość obserwatorów spodziewa się ruchu w górę o 0,5 pkt. proc. Jest to też zbieżne z sugestiami prezesa NBP, według których Rada powinna takie właśnie tempo zastosować w najbliższych miesiącach- wskazuje w przesłanym komentarzu Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments.

Sadowski podaje, że przy obecnym poziomie WIBOR 3M rata nowego kredytu na kwotę 300 000 zł na 25 lat wyniesie 1 880 zł. - Warto też dodać, że gdyby za kilka miesięcy RPP podniosła stopy do 5 proc., to rata wyniosłaby aż 2 268 zł- tłumaczy.

- Dotychczas była stosowana stawka jeszcze z sierpnia, czyli 0,25 proc. Obecnie jest to już 3,56%. Rata kredytu na kwotę 300 000 zł na 25 lat nagle wzrośnie więc z 1 401 zł do 1 954 zł - wskazuje.

Jak prognozuje dla Strefy Biznesu ekspert, Rada Polityki Pieniężnej we wtorek podniesie stopy procentowe o 50 punktów bazowych, do poziomu 2,75 proc.

- RPP podniosła stopę referencyjną do 3 proc. W rezultacie rata nowego kredytu na kwotę 300 000 zł na 25 lat wzrośnie do 1 889 zł - wskazuje Sadowski. Jednocześnie ekspert dodaje, że podniesienie stopy do 5 proc., to rata wyniosłaby 2 268 zł.

- RPP podniosła stopę referencyjną do 2,75 proc. Przy obecnym poziomie WIBOR 3M rata nowego kredytu na kwotę 300 000 zł na 25 lat wyniesie 1 880 zł- wylicza Sadowski i dodaje, że gdyby za kilka miesięcy RPP podniosła stopy do 5 proc., to rata wyniosłaby 2 268 zł.

Podwyżka o 1 pp.

W przypadku gdyby RPP podniosła stopę referencyjną do 3,25 proc., to w rezultacie rata nowego kredytu na kwotę 300 000 zł na 25 lat wzrośnie do 1 935 zł - podaje Sadowski. W przypadku podniesienia stopy do 5 proc., rata wyniosłaby 2 268 zł.

W przypadku osób spłacających kredyt z oprocentowaniem opartym o WIBOR 6M, rata kredytu na kwotę 300 000 zł na 25 lat wzrośnie z 1 401 zł do 1 954 zł.

Podwyżka o 1,25 pp.

Podniosła stopy referencyjną do 3,25 proc., spowoduje, że rata nowego kredytu na kwotę 300 000 zł na 25 lat wzrośnie do 1 935 zł. Dla porównania przed podwyżkami stóp procentowych, czyli na początku października 2021 r, było to 1 399 zł.