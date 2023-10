Jesienny redyk przez Sądecczyznę na Podhale w obiektywie Adama Olszowskiego. Te zdjęcia robią wrażenie

Jesienny redyk na Sądecczyźnie

Jesienny redyk jest oficjalnym zakończeniem wypasu owiec na halach. Liczące pd kilkudziesięciu do kilkuset sztuk stada zganiane są przez właścicieli z łąk do gospodarstw, gdzie zwierzęta w cieple spędzą zimę. To także zwyczaj, który powoli zanika. Coraz mniej jest bowiem osób, które ze swoimi stadami pokonują wiele kilometrów i przemierzają nie tylko góry, ale także ruchliwe ulice. Dlatego też redyk budzi podziw wśród osób mieszkających na jego trasie a także przypadkowych widzów.

Józef Klimowski, najbardziej znany w Beskidzie Niskim baca pędził swoje owcze stado przez Radocynę, Regietów, do Wysowej-Zdroju i Ropek, by po odpoczynku wyruszyć dalej – przez Czertyżne, Mochnaczkę…

Początkiem października swoje owcze stado pędzi przez przez Radocynę, Regietów, do Wysowej-Zdroju i Ropek, by po odpoczynku wyruszyć dalej – przez Czertyżne, Krynicę-Zdrój do Ryta, a później do Nowego Targu. To właśnie na terenie Beskidu Sądeckiego na redyk prowadzony przez Józefa Klimowskiego trafił sądecki fotograf Adama Olszowski. Bacy i jego owcą z aparatem oraz dronem towarzyszył na trasie z Krynicy-Zdroju przez Słotwiny do Rytra.