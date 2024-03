Dzisiaj protesty rolników w Małopolsce. Około 2,5 tysiąca pojazdów wyjedzie na ulice Krakowa. Policja zapowiada wielkie utrudnienia

Od strony północnej protestujący wjadą do Krakowa al. 29 Listopada, a następnie ul. Lubomirskiego udadzą się do ronda Mogilskiego, gdzie nastąpi zbiórka uczestników protestu. Od strony wschodniej – utrudnienia wystąpią m.in. na ul. Igołomskiej, al. Jana Pawła II oraz ul. Mogilskiej. Od strony południowej – pojazdy uczestniczące w proteście mają poruszać się ulicami: Herberta, Turowicza, Tischnera; na drodze nr 776 do protestujących dołączy grupa nadjeżdżająca od ul. Wielickiej; następnie pojazdy udadzą się II obwodnicą w kierunku mostu Kotlarskiego, ul. Kotlarskiej, ronda Grzegórzeckiego i ronda Mogilskiego.

Jak informuje Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji, w godzinach 11-16 protest będzie się odbywał w rejonie Ronda Mogilskiego w Krakowie. Weźmie w nim udział ok. 3 tys. osób, ok. 500 ciągników i ok. 1 tys. samochodów osobowych, które zablokują drogi.