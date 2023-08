Joanna Kulig gwiazdą Hollywood. Jest zwiastun film, w którym zagrała u boku znanych aktorów. Zdolna artystka z Muszynki odnosi sukcesy Joanna Mrozek

Joanna Kulig to światowej sławy aktorka z maleńkiej Muszynki w gm. Krynica-Zdrój. Sądeczanka przez lata pracy osiągnęła bardzo wiele. Docenili ją w Hollywood, gra u boku znanych aktorów, a także ma swoje miejsce w Alei Gwiazd w Cannes. Już we wrześniu będziemy mogli ją zobaczyć na dużym ekranie. Do kin wchodzi film z gwiazdorską obsadą "She Came To Me". Nasza duma narodowa zagrała u boku Anne Hathaway, Peter Dinklagen czy Matthew Broderick. Jest już zwiastun.