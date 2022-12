Joanna Kulig i Al Pacino w jednym filmie. To kolejny sukces sądeckiej aktorki w Hollywood. Będzie thriller w gwiazdorskiej obsadzie

Joanna Kulig zagrała w thrillerze reżyserowanym przez Michaela Keatona

Teraz nasza gwiazda z Muszynki zagra przy boku innych znanych aktorów w tym Ala Pacino. Zdjęcia do najnowszego thrillera "Knox Goes Away" są już na ukończeniu. Michael Keaton wcieli się w nim w postać płatnego zabójcy Johna Knoxa, u którego zdiagnozowano szybko postępującą demencję. Misją mężczyzny staje się naprawa prywatnego życia zanim straci pamięć i kontakt z rzeczywistością. Rozpoczyna się wyścig z czasem.

Joanna Kulig podbija Hollywood

To był bardzo pracowity rok dla Joanny. Sądeczanka korzysta z sukcesu i nie narzeka na brak propozycji. Jeszcze nie tak dawno Kulig mogliśmy zobaczyć w m.in. "The Eddy" (Netflix) czy "Hanna" (Amazon Prime Video).

Wiosną weszła na plan amerykańskiego filmu „She Came To Me”, w którym partnerowało takim gwiazdom Hollywood, jak Anne Hathaway czy Matthew Broderick. Aktorka zadawała szyku na czerwonym dywanie podczas prestiżowego Festiwalu Filmowego w Cannes, który potrwa do 28 maja 2022 r. Kulig zasiadała w jury konkursu Un Certain Regard, czyli w sekcji promującej kino o oryginalnej tematyce.