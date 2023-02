Karczmy regionalne w Beskidzie Sądeckim. Tutaj spróbujesz specjałów lokalnej kuchni. Zdjęcia

Z jakich produktów słynie ziemia sądecka?

Śliwowica łącka

„Daje krzepę, krasi lica nasza łącka śliwowica” - chyba każdy mieszkaniec Sądecczyzny słyszał to powiedzenie. Śliwowica czyli mocny napój alkoholowy (od 70 procent) wytwarzana jest ze śliwek, w tym przede wszystkim odmiany węgierka. Ma charakterystyczny żółtawy kolor oraz zapach śliwek i oczywiście jest produkowana w gminie Łącko, znajdującej się na pograniczu Beskidu Sądeckiego, Wyspowego i Gorców. Choć w 1992 roku śliwowica łącka została uznana przez wojewódzkiego konserwatora zabytków za przykład niematerialnego dziedzictwa kultury, wciąż jej produkcja nie została zalegalizowana.

Sądeckie fasolki marką regionu

Jedną z sądeckich wizytówek jest fasola z orzełkiem, nazywana też "fasolą niepodległości". Jej nasiona mają charakterystyczną wiśniową plamę przypominającą polskiego orła. Fasola ta została w 2010 roku wpisana na listę produktów tradycyjnych. Jej młodsza siostra to fasola o nazwie "piękny Jaś z Doliny Dunajca", w której uprawie specjalizuje się gmina Gródek nad Dunajcem, gdzie ze 120 ha zbiera się 2160 ton fasoli, co statystycznie daje 200 kg na mieszkańca. Dolina Dunajca to jedyny region w Polsce, w którym uprawia się na tak dużą skalę fasolę tyczną.