Majówkowy najazd na Krynicę-Zdrój. Turyści odwiedzają "sądeckie Krupówki". Tłumy na deptaku, bo pogoda dopisała. Zobacz zdjęcia

Majówka 2024 w Krynicy-Zdrój

Uzdrowisko stało się tańszą alternatywą Zakopanego bez tłumów z ciekawą ofertą dla każdego. Branża turystyczna przewidywała, że obłożenie będzie spore jeśli pogoda dopisze. Faktycznie są tłumy.

Majówka to nie tylko długi weekend to także start sezonu turystycznego. Po zimie ruszają atrakcje turystyczne, które musiały przejść przegląd techniczny jak np. kolejka gondolowa na Jaworzynę czy ta na Górę Parkową w Krynicy. W tym roku weekend majowy dla tych co wzięli trzy dni urlopu może być bardzo długo, bo to łącznie 9 dni wolnego. Tak 2 maja było w centrum Krynicy-Zdroju.