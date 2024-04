Długi weekend majowy na Sądecczyźnie pełen atrakcji. Zobacz, jakie wydarzenia zaplanowano i jak można spędzić czas

- To będzie sygnał do startu naszego rajdu. Do udziału w nim zapraszamy miłośników i posiadaczy motorowerów, którzy zechcą pokonać trasę z Krynicy-Zdroju do Kasiny Wielkiej. Przewidzieliśmy trzy kategorie, czyli motorowery klasyczne – posiadające pedała, współczesne z pojemnością silnika do 50 cm sześciennych oraz open – mówi Grzegorz Lenartowicz, dyrektor ds. komunikacji Grupa Pingwina. - Przejazd odbędzie się zaplanowaną trasą z pełnym wsparciem i zabezpieczeniem zespołu organizatora. Uczestnicy rajdu po przyjeździe do Kasiny Wielkiej zainaugurują sezon motocyklowy w Małopolsce.

Na terenie ośrodka sportowo - rekreacyjnego Kasina Ski & Bike Park w Kasinie Wielkiej czekać będą liczne atrakcje. O godz. 12 rozpocznie się Piknik Retro, na który organizatorzy zapraszają rodziny z dziećmi i nie tylko. Wydarzenie potrwa do godz. 17. Będzie też okazja do zwiedzenia w niższej cenie Muzeum Motorowerów Moped. Wydarzeniu patronuje „Gazeta Krakowska”.