Kiedy pogrzeb Kacpra Tekieli, który zginął w Alpach? Znamy datę i miejsce uroczystości pogrzebowej męża Justyny Kowalczyk

Kiedy pogrzeb Kacpra Tekieli? Mąż Justyny Kowalczyk zginął w Alpach 17.05.2023

W tej samej rozmowie z Tomaszem Kalembą ujawnił, że grał w piłkę nożną i jako junior występował w Gedanii Gdańsk. - I to była poważna przygoda, bo przez wiele lat trenowałem kilka razy w tygodniu. Niestety na seniorską piłkę nie było już takich funduszy i klub wałęsał się gdzieś po niższych ligach. Mieliśmy w klubie wspaniałego trenera, który był w pełni oddany temu, co robił - opowiadał.

Kacper Tekieli, który zginął 17 maja 2023 roku w Alpach, urodził się 23 listopada 1984 roku i pochodził z Gdańska. Kilka lat temu przeprowadził się jednak do Krakowa, skąd miał bliżej do gór.

Kim był Kacper Tekieli?

Jak zginął Kacper Tekieli?

Ostatnia wiadomość dla Justyny Kowalczyk od męża

W piątek wieczór Justyna Kowalczyk-Tekieli opublikowała na koncie swojego męża wzruszający post. To najprawdopodobniej ostatnia wiadomość, jaką dostała od męża. Jego treść brzmiała następująco:

17 V 1023 Jungfrau (4158m)

10.12 AM

-PIK. Kocham Was Kotki.

-My Ciebie bardziej mój Kochany. Brawo.

...........

Dobranoc mój cudowny Kacperku"