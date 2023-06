Partner Dody zrobił coś niebywałego! Dariusz Pachut wraz z ekipą zdobył wodospad Yumbilla w Peru. To było ciężkie wyzwanie Anna Jaroś

Dariusz Pachut, pochodzący z Zabrzeży obok Łącka partner Dody to także człowiek maszyna. Sportowe wyzwania to jego pasja. Od kilku dni przebywa w Peru wraz z ekipą "Oshee Slide Chalenge". Udało im się dokonać czegoś niebywałego. Zdobyli wodospad Yumbilla (895 m) i zjechali z niego na linach. To czwarty, z 10 najwyższych na świecie, który ekipa projektu "Korony Wodospadów" ma na swoim koncie. Akcja była bardzo ciężka, ale dali radę!