Kiedy w Polsce pojawi się cyfrowa wersja złotego? „Stworzenie cyfrowej waluty narodowej, to kwestia roku, dwóch lat”

- Cyfrowe waluty banków centralnych, w mojej ocenie, to trend przed którym nie ma ucieczki. To nie jest obowiązek ale w pewnym sensie to może się stać „obowiązkiem”- tłumaczy w rozmowie ze Strefą Biznesu- Paweł Rosik, ekspert Warsaw Enterpise Institut, zastępca redaktora naczelnego portalu Strefa inwestorów. - Jest to związane z cyfryzacją gospodarek- dodaje.

Jego zdaniem nie wydarzy się to jeszcze w najbliższym czasie ale za kilkanaście lat wszystkie najważniejsze państwa, liczące się na geopolitycznej i gospodarczej mapie świata będą posiadały narodowe waluty cyfrowe. Jak wyjaśnia, jest to związane z postępującą cyfryzacją, a dodatkowo będzie stanowić odpowiedź państwa na rosnąca popularność prywatnych kryptowalut, które w ostatnim czasie notują dynamiczny rozwój. Jednak tutaj pojawia się obawa banków centralnych o to, czy ten trend nie zagrozi ich monopolowi bicia monety.