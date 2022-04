Konkurs dla dzieci. Wydmuszkowa zabawa. Zrób fajną postać i wygraj atrakcyjne nagrody

Wierzymy, że z rzeczy – wydawałoby się – niedających się do ponownego wykorzystywania stworzycie postacie, z których będziecie dumni! Pamiętajcie jedynie, że nadesłana do nas fotografia nie może przedstawiać wizerunku osób fizycznych, w przeciwnym wypadku praca zostanie zdyskwalifikowana. Prace należy przesyłać do 19 kwietnia. Wyniki ogłosimy 22 kwietnia.

KONKURS DLA DZIECI. Z wydmuszek można zrobić kolorowego kurczaka lub wielkanocnego zająca. To nic trudnego. Ale można też iść o krok dalej i zrobić na przykład… niedźwiedzia, fikcyjnego kolegę lub… No właśnie! Wszystko zależy od Waszej kreatywności.

Konkurs jest organizowany w ramach wydarzenia Zero Waste Małopolska. Przypomnijmy, ze ZERO WASTE to styl życia, w którym staramy się generować jak najmniej odpadów. Dlatego zapraszamy do powtórnego wykorzystywania wszystkiego, co się da!