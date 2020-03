Koronawirus Krynica. Dwa szpitale objęte kwarantanną. Są podejrzenia

W Krynicy-Zdroju podobnie jak było to tydzień temu, kiedy kwarantanną objęte było prawie 140 osób w Starym Domu Zdrojowym, czeka się na wyniki. Dziecko z oddziału pediatrycznego szpitala z podejrzeniem koronawirusa przetransportowane zostało do Krakowa. Drugi przypadek ma według niepotwierdzonych informacji dotyczyć żołnierza w Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym. U jego brata w Warszawie, z którym widział się kilka około 10 dni temu, miano wykryć we wtorek koronawirusa. On dwa dni temu sam zaczął się źle czuć.

Na wyniki i oficjalne informacji trzeba będzie poczekać do jutra. Przypomnijmy na Sądecczyźnie 22 marca potwierdzono dwa przypadki zakażenia koronawirusem. To młoda kobieta i mężczyzna w sile wieku z powiatu nowosądeckiego. Oboje czują się dobrze i przebywają w domu.