Kraków. "Udawany" ksiądz zarezerwował sobie pokój z 13-latką

Jedna z takich grup pół roku temu wyszła z inicjatywą „Zranieni w Kościele”. To telefon zaufania dla osób dotkniętych przemocą seksualną oraz innymi formami przemocy w Kościele. Przy telefonie dyżurują ludzie oferujący profesjonalne wsparcie. Od 12 marca br. do dzisiaj odbyło się 27 trzygodzinnych dyżurów, podczas których odebrano ponad 80 telefonów z całej Polski.

Jak mówi Zbigniew Nosowski, rzecznik prasowy „Zranionych w Kościele”, znany publicysta katolicki, około trzech czwartych spraw to historie dotąd nigdzie niezgłaszane. - Dlatego, gdy osoby dzwoniące wyraziły taką wolę, liczne przypadki zostały skierowane do konsultacji specjalistycznych, w tym do prawników, lub zgłoszone do odpowiednich władz kościelnych, w tym do Stolicy Apostolskiej - informuje Zbigniew Nosowski.

Informacje o tej inicjatywie można znaleźć pod adresem www.zranieni.info.