Kraków. Wojsko tanio wyprzedaje samochody, przyczepy i wiele innych sprzętów. Najciekawsze oferty od Agencji Mienia Wojskowego

Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje tanio auta, przyczepy i więcej

Otwarcie ofert nastąpi 6 września o godz. 12:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie, ul. Montelupich 3 (wjazd od ul. Kamiennej). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe. Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w Biurze Obsługi Klienta w OR AMW w Krakowie, ul. Montelupich 3, do 6 września do godziny 11:00. Pełny regulamin i dokumenty znajdziesz TUTAJ.