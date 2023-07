Krakowski Kazimierz jest jak wehikuł czasu. Tu tętni nocne i kulturalne życie miasta! Legendarne lokalne i najważniejsze zabytki Arkadiusz Bar

Wizyta na krakowskim Kazimierzu jest jak podróż w czasie, która pozwala odkryć bogactwo kulturowe i duchowe starej dzielnicy miasta. Kliknijcie w galerię zdjęć i przenieście się do tego magicznego świata! Arkadiusz Bar Zobacz galerię (27 zdjęć)

Kazimierz to niesamowite miejsce, w którym przeszłość łączy się z teraźniejszością, a historia tkwi w każdym kamieniu. Co warto zwiedzić i czego doświadczyć aby poczuć atmosferę dawnej, żydowskiej dzielnicy? Przedstawimy najciekawsze atrakcje i miejsca, których nie znajdziecie w zwykłym przewodniku turystycznym. Odwiedzimy legendarne knajpy, w których spotykała się śmietanka kulturalna Krakowa. Przespacerujemy się tajemniczymi uliczkami i usiądziemy wygodnie w mieszkaniu żydowskich kupców. Kazimierz jest jak wehikuł czasu. W jednej chwili można cofnąć się o dobre sto lat! Obejrzyjcie zdjęcia w galerii i przenieście się do magicznego świata, który tak naprawdę jest na wyciagnięcie ręki!