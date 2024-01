Krynica bije rekordy popularności wśród turystów. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej przekroczyły 8 mln zł! Klaudia Kulak

Ubiegły rok Krynica może zaliczyć do udanych. Popularność uzdrowiska stal wzrasta, a dowodem na to jest dochód z opłaty uzdrowiskowej. Dzięki niej do budżetu Krynicy-Zdroju w 2023 roku wpłynęło dodatkowych 8 110 238 złotych. To 1 501 895 sprzedanych noclegów, a zarazem historyczny wynik. Kwotę uzdrowisko przeznaczy na kolejne inwestycje służące uatrakcyjnieniu oferty turystycznej.