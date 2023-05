Krynica - Zdrój. Poszukiwani wolontariusze na III Igrzyska Europejskie w Krynicy. To szansa na nowe doświadczenia

Co jeżeli organizatorzy nie zbiorą zakładanej liczby wolontariuszy? Jak wyjaśnia Orzechowska możliwe jest kilka scenariuszy.

-Rozważymy wówczas poproszenie wolontariuszy z innych miast, aby przyjechali do Krynicy. Inna opcja to zwiększenie liczby dni pracy zarejestrowanych już wolontariuszy, oczywiście o ile wyrażę na to zgodę. W ostateczności poprosimy o wsparcie jednostki straży granicznej czy wojska, aby zapewnić pełną obsługę igrzysk - mówi.