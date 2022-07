Krynica-Zdrój. Wiesław Pióro już nie jest prezesem Uzdrowiska Krynica-Żegiestów. Nowa Rada Nadzorcza wybierze jego następcę

W sierpniu 2018 r. Wiesław Pióro, ówczesny radny Powiatu Nowosądeckiego oraz dyrektor Obsługi Posprzedażowej w Firmie Wiśniowski, wygrał konkurs na stanowisko prezesa Uzdrowiska Krynica-Żegiestów. Jego kontrakt kończył się we wrześniu ubiegłego roku, ale mandat prezesa miał sprawować do czasu przyjęcia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok. Tradycyjnie miałoby to nastąpić najpóźniej do 30 czerwca, ale ze względu na pandemię koronawirusa termin ten wydłużono do 30 września.

Tymczasem na początku czerwca dokonano zmiany w składzie Rady Nadzorczej Uzdrowiska Krynica-Żegiestów. Michał Kaszyński, Przemysław Gawłowski i Krzysztof Woźniak, którzy w spółce reprezentowali Skarb Państwa, zostali odwołani. Na ich miejsce powołano: Elżbietę Niemiec, Mirosława Waląga i Tomasza Susa. Nie zmienili się przedstawiciele załogi UKŻ, czyli Danuta Lelito i Stanisław Uryga. Nowa RN postanowiła ogłosić konkurs na stanowisko prezesa, w którym wystartował także urzędujący Wiesław Pióro.