Narodowy Fundusz Zdrowia apeluje! W 2023 roku blisko 135 tys. Małopolan nie odwołało wizyt u specjalistów i się na nich nie pojawiło

- Na podstawie sygnałów i skarg od pacjentów wiemy, że nie zawsze jest możliwe dodzwonienie się do placówki, by zgłosić swoją rezygnację. Zagwarantowanie realnego kontaktu to jeden z obowiązków placówki medycznej, na co zwraca uwagę również Rzecznik Praw Pacjenta. Skargi dotyczące lecznic, które się z niego nie wywiązują, można składać m.in. za pośrednictwem Telefonicznej Informacji Pacjenta. TIP działa całodobowo pod bezpłatnym numerem telefonu 800 190 590 - informuje Aleksandra Kwiecień.