Kult w Krynicy-Zdroju dał czadu. Nie zabrakło największych przebojów, które wraz z Kazikiem w Pijalni Głównej śpiewało kilka pokoleń

Kult koncertował podczas Krynica Źródłem Kultury 2024

Jak co roku, Kryniczanka, Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A., oraz agencja eventowa Especto zapraszają na kolejną edycję festiwalu Krynica Źródłem Kultury! Tym razem będzie to 4 weekendy i 9 wyjątkowych koncertów w Pijalnia Główna w Krynicy-Zdroju od 18 stycznia do 17 lutego. Na scenie wystąpią jeszcze" Kasia Nosowska, Agnieszka Chylińska, Dżem, Natalia Przybysz, Lemon i T.Love.