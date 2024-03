Tańce i dancingi w dawnej Krynicy-Zdrój. Kuracjusze i turyści wypoczywali, reperowali zdrowie, ale też szukali rozrywki. Archiwalne zdjęcia Joanna Mrozek

Krynica-Zdrój od lat jest modnym miejscem wypoczynku, ale zanim tak się stało to najpierw była oblegana głównie prze kuracjuszy, którzy przyjeżdżali do uzdrowiska reperować zdrowie, a przy okazji korzystali z licznych atrakcji, które oferuje. Na zdjęciach z przełomu lat 50 do nawet 80 można zobaczyć fotografie całych rodzin, wycieczek czy turnusów. Wiele osób już od lat 30. korzystało z organizowanych prywatek, fajfów czy dancingów. Odbywały się one np. na wolnym powietrzu na parkiecie kawiarni "Zacisze" przy ul. Pułaskiego.