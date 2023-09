Kupujesz pierwszą nieruchomość? Nie zapłacisz podatku od czynności cywilnoprawnych

Jonasz Kita, radca prawny w kancelarii Lexprojects wyjaśnia:

W pierwszej kolejności warto wskazać, iż podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny czy też umowy spółki. W praktyce podatkiem od czynności cywilnoprawnych najczęściej objęte są umowy sprzedaży nieruchomości oraz pojazdów. W tym przypadku stawka podatkowa wynosi 2 procent i jest liczona od wartości rynkowej tejże rzeczy lub prawa majątkowego. Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów. Obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. Zatem, np. przy umowie sprzedaży nieruchomości o wartości 500 tys. zł, kupujący będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 10 tys. zł.