Lekarze rodzinni alarmują. Podstawową opiekę zdrowotną czeka katastrofa

Rosnąca w szalonym tempie piąta fala pandemii paraliżuje prace przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze rodzinni zgodnie z nową strategią Ministerstwa Zdrowia mają obowiązek udać się na wizytę domową do każdego pacjenta powyżej 60. roku życia z pozytywnym wynikiem testu, o ile takie będzie życzenie chorego. - To niewykonalne - mówią medycy i punktują bolączki, z jakimi już teraz muszą mierzyć się POZ-ty.

Przychodnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej przeżywają prawdziwe oblężenie. Lawinowo rosnąca liczba zachorowań na COVID-19, szczyt sezonu infekcji grypopodobnych i grypy, coraz większe trudności w dostaniu się do specjalistów, czy brak miejsc w szpitalach dla chorych niecovidowych przekładają się na tłumy pacjentów usiłujących dostać się do lekarza rodzinnego. Ale to nie jedyne bolączki przeciążonych przychodni. Galopująca liczba nowych zakażeń spowodowała m.in., że systemy informatyczne stały się niewydolne. Wysłanie pacjentów na test na koronawirusa to - jak mówią nam lekarze - nie lada wyzwanie. System EWP, który służy do rejestracji skierowań na testy, zlecania badań dla laboratoriów, przesyłania wyników do sanepidu, czy też nakładania i zdejmowania kwarantanny i izolacji, w trakcie piątej fali cały czas szwankuje.



- Jest to dla nas olbrzymie utrudnienie. W dni, kiedy systemy się zawieszają, wprowadzenie danych pacjentów trwa tak długo, że przyjmujemy jedną osobę w czasie, gdy moglibyśmy przyjąć ich np. dwie. Dlatego niejednokrotnie postulowaliśmy już do MZ, żeby pacjenci wymazy mogli robić bez skierowania. Na tym etapie pandemii nie widzimy już sensu, żeby dodatkowo obciążać lekarzy POZ wizytami stricte administracyjnymi, których jedynym celem jest pozyskanie tylko skierowania na test - mówi nam Jerzy Radziszowski z Kolegium Zakładów Lecznictwa Otwartego w Krakowie.

System kieruje na test w konkretne miejsce... ale to tylko propozycja

Jednak jak się okazuje, jeszcze większym problem są SMS-y, jakie pacjenci otrzymują po wystawieniu skierowania na test.

- W tej wiadomości jest podane miejsce oraz data i godzina, gdzie pacjent ma się udać w celu pobrania wymazu. Zdarzają się bowiem takie sytuacje, że pacjenci jeżdżą po kilkadziesiąt kilometrów, by to badanie wykonać. Do punktu wymazowego działającego przy naszej przychodni przyjeżdżają mieszkańcy Bochni, Limanowej czy nawet Nowego Sącza, mimo iż po drodze mają kilka innych punktów. Gdy pytamy ich, dlaczego, pokazują nam SMS-y jakie dostali – dodaje dr Radziszowski.



Dr Radziszowski, żeby sprawić, czy rzeczywiście jest tak, jak mówią pacjenci, postanowił sam sobie zlecić zrobienie wymazu.



- Siedząc w przychodni w Krakowie przy ul. Schweitzera 7, gdzie tuż obok znajduje się namiot, w którym pobierane są wymazy, otrzymałem SMS, że na test mam się zgłosić następnego dnia na godzinę 12 do Skawiny. Wcale się nie dziwię, że pacjenci są zdenerwowani. Trudno nie być w momencie, gdy ktoś jedzie specjalnie do Krakowa np. 50 km tylko po to, by zrobić test – dodaje dr Radziszowski.



Wiadomości są bowiem sformułowane w taki sposób, że pacjent odnosi wrażenie, że miejsce, które jest podane w komunikacie, jest jedynym w którym może wykonać swoje badanie. Nie ma wzmianki o możliwości zmiany terminu bądź miejsca. Jest jedynie link, pod którym można uzyskać więcej informacji. Kto jednak ze starszych pacjentów skorzysta z takiej opcji? Zdaniem lekarzy, z którymi rozmawiamy, MZ bezwzględnie powinno zaprzestać wysłania tych SMS-ów lub zmodyfikować ich treść, ponieważ nic dobrego z nich nie wynika, a jedynie wprowadzają zamieszanie. Pacjenci nie wiedzą, że punkty testujące przyjmą każdego z ważnym skierowaniem, bez względu na informację z SMS.

Domowe wizyty pogrążą POZ-ty