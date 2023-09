Licytacja fiata 126p pod Krakowem. Cel jest szczytny ma wesprzeć budowę placówki dla niepełnosprawnych

Ośrodek dla niepełnosprawnych szuka pomocy

Ponadto ŚDS realizuje terapię muzyczną, zajęcia teatralne oraz wycieczki krajoznawcze. Bezpośredni kontakt z kulturą i sztuką to dewiza przyświecająca organizatorom placówki, którą realizują z sukcesem. I to nadal nie koniec. ŚDS organizuje wycieczki, wyjazdy do muzeum, teatrów, kin, galerii czy nawet na koncerty.

Darczyńca, filantrop związany ze Skawiną

Pojazd do licytacji - „malucha” będzie można zobaczyć podczas 18 Festiwalu Smaku odbywającego się 17 września na skawińskim rynku.

Sponsorem tej akcji, a raczej darczyńca samochodu do licytacji jest Hardek Car Serwis,to firma rodzinna prowadzona od 35 lat, która świadczy usługi w zakresie kompleksowych napraw mechanicznych i blacharsko-lakierniczych wszystkich marek samochodów. Aktualnie od 2014 roku to Autoryzowany Serwis marki Skoda. Siedziba firmy mieści się w Krakowie, ale właściciele mocno związani są ze Skawiną i chętnie angażują się w różnego rodzaju działania. Założyciel firmy Jan Hardek to znany filantrop, który słynie z angażowania się w działania społeczne i charytatywne. Duża część pracowników to mieszkańcy Miasta i Gminy Skawina.