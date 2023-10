Łukasz Kmita wybrany na posła w okręgu 12? Małopolska będzie potrzebować nowego wojewody

Łukasz Kmita - kim jest

Łukasz Kmita to olkuszanin. W 2006 roku i 2010 roku wybrany był na radnego gminy Olkusz, a w 2014 na członka rady powiatu olkuskiego. W 2014 kandydował także na burmistrza Olkusza, zdobywając w drugiej turze 49 procent głosów. Od 2015 do 2016 kierował Związkiem Komunalnym Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu, następnie został dyrektorem krakowskiego oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W 2018 ponownie przegrał w drugiej turze wyborów na burmistrza z poparciem 42 procent wyborców. Powrócił wówczas do olkuskiej rady miejskiej.

7 sierpnia 2020 powołany przez premiera Mateusza Morawskiego na stanowisko wojewody małopolskiego i od tego czasu je pełnił.