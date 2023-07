Magic Night w Energylandii w Zatorze. Nocna zabawa w parku rozrywki rozświetlonym milionami świateł. Zobacz ZDJĘCIA Sławomir Bromboszcz

Magic Night & Beach Party to wyjątkowa, cykliczna impreza organizowana w Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze. Za nami pierwsze wydanie. Goście parku w minioną sobotę (15 lipca) bawili się tam aż do godz. 23. Do ich dyspozycji były pięknie oświetlone roller coastery oraz inne atrakcje oferowany przez to miejsce.