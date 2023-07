Malik Montana w Energy2000 w Przytkowicach. Grube balety do białego rana! Mamy ZDJĘCIA Redakcja Kraków

Jeden z najpopularniejszych i kontrowersyjnych polskich raperów Malik Montana wystąpił w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Klubowicze mogli posłuchać jego największych przebojów przy niesamowitej oprawie i efektach specjalnych. To była gorąca impreza do rana. Zobaczcie, co tam się działo.