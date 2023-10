Małopolska dostała ponad 285 mln złotych z Polskiego Ładu na cztery duże inwestycje. Na liście m.in. oczyszczalnia ścieków w Myślenicach

Ponad 4,3 mld. złotych na rozwój stref przemysłowych w Polsce

- Chcemy, aby komfort życia mieszkańców w całej Polce był coraz wyższy. Dlatego na inwestycje w ramach VII edycji RPIS przekażemy samorządom ponad 4,3 mld zł. Rozwój stref przemysłowych to nowe szanse dla Polek i Polaków z regionu. Ten program oznacza, że w około 80 miejsc w całej Polsce przeznaczamy ponad 4 miliardy złotych na uzbrojenie terenu, na budowę łączników dojazdowych do dróg ekspresowych, autostrad, dróg krajowych – powiedział premier Mateusz Morawiecki

Te przedsięwzięcia to nie tylko bezpośrednia korzyść dla mieszkańców, ale również szansa dla całego regionu. Często to polskie firmy realizują zadania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Dzięki temu powstają nowe miejsca pracy, a rozwój samorządów przyciąga do Polski zagranicznych inwestorów – to pozytywnie wpływa na gospodarkę w regionie.

Samorządy mogły składać wnioski o dofinansowanie od 26 czerwca do 21 lipca 2023 r.

