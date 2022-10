Małopolska. Firm wciąż przybywa, ale przedsiębiorcy boją się hamowania przez koszty. Budownictwo już staje. Podwyżki płac poniżej inflacji

Efekt siły rozpędu widać było w sierpniu jeszcze w kilku branżach, w tym szeroko pojętej turystycznej, logistycznej oraz w przetwórstwie przemysłowym. Efektem był wzrost zatrudnienia - od 2 do 6,5 proc. w skali roku. Na osobne opracowanie zasługuje sytuacja w sektorze IT i nowoczesnych usług biznesowych (sekcja informacja i komunikacja), gdzie zatrudnienie wzrosło w rok o… 39 procent. Równocześnie w coraz liczniejszych obszarach gospodarki widać spadki zatrudnienia: w firmach zaopatrujących mieszkańców w media oraz wywożących odpady – o 1 proc., w budownictwie o 1,3 proc., w handlu i naprawie pojazdów – o 2 proc., a w gronie specjalistów działających poza wspomnianą branżą IT i globalnych usług dla biznesu – o ponad 4 proc.

Widać wyraźnie, że gdyby nie skokowy wzrost liczby pracowników w sektorze usług biznesowych oraz rekordowe od trzech lat ożywienie w zakwaterowaniu i gastronomii, mielibyśmy w Małopolsce do czynienia z pierwszym od lat spadkiem zatrudnienia. Na większości obszaru naszego regionu zjawisko to nie wynika jednak ze zwolnień i rosnącego bezrobocia, tylko z demografii: populacja młodych pracowników jest zbyt mała, by zastąpić pokolenia odchodzące na emerytury.