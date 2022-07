Małopolska: już 833 biernych zawodowo i bezrobotnych na 1000 pracujących. Rośnie bierność kobiet: 115 niepracujących na 100 pracujących

Jak podaje GUS, populacja aktywnych zawodowo w Małopolsce zmniejszyła się w skali roku o 22 tys., a więc o 1,5 proc. – do 1472 tys. osób. Wśród aktywnych zawodowo przeważają mężczyźni – stanowią 55,6 proc. ogółu. W tym samym czasie liczba biernych zawodowo wzrosła o 19 tys., czyli o 1,7 proc. – do 1137 tys. osób. W tej grupie zdecydowanie przeważają kobiety – stanowiąc aż 61,6 proc. populacji biernych. 55 procent biernych to mieszkańcy małopolskiej wsi.

Efekt jest taki, że na 100 aktywnych zawodowo (pracujących lub szukających pracy) mężczyzn przypada 54 biernych (rok temu było ich mniej, bo 52). W przypadku kobiet relacja ta jest szokująca: na 100 aktywnych przypada już 108 biernych zawodowo (przed rokiem – 105). Współczynnik aktywności zawodowej mieszkańców w wieku od 15 do 89 lat wynosi w Małopolsce 56,2 proc. i jest sporo niższy niż w pozostałej części kraju wobec (58 proc.), przy czym wśród mężczyzn przekracza 65 proc., a wśród kobiet spadł do 48 proc. Aktywnych zawodowo jest prawie 59 proc. mieszkańców miast i niecałe 54 proc. mieszkańców wsi.