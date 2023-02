Małopolska. Ruszył nabór wniosków o 500+ na kolejny okres świadczeniowy. Co zrobić, by nie stracić świadczenia?

Ruszył nabór wniosków o 500+ na kolejny okres świadczeniowy. Co zrobić, by nie stracić świadczenia?

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Wniosek na nowy okres świadczeniowy można złożyć przez aplikację mZUS, na portalu PUE ZUS, portalu MRiPS [email protected] i przez bankowość elektroniczną.

Rodzic lub opiekun dziecka, który ma numer PESEL, złoży wniosek także przez portal [email protected] albo swój bank – jeśli uruchomił tę usługę. Jeżeli nie ma profilu na PUE, ZUS mu go założy automatycznie na podstawie danych z wniosku - informuje Anna Szaniawska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa małopolskiego.

Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek: do 30 kwietnia 2023 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r., w maju 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca, w czerwcu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca, w lipcu 2023 r. . – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r., wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca, w sierpniu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.